Mostra Muhammad Ali: biglietto ridotto per under 30 e over 65

Fino al 16 giugno 2019, il PAN - Palazzo delle Arti Napoli celebra Muhammad Ali, una delle icone sportive più famose del XX secolo.

La mostra, promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, organizzata da ViDi - Visit Different, curata da Marco Pastonesi e Giorgio Terruzzi, presenta 100 immagini, provenienti dai più grandi archivi fotografici internazionali quali New York Post Archives, Sygma Photo Archives, The Life Images Collection che colgono Ali in situazioni e momenti fondamentali della sua vita non solo sportiva.

Per consentire a un più vasto pubblico di entrare in contatto con le vicende e la leggenda del “Re del mondo”, gli organizzatori su volontà dell’Assessorato alla Cultura consentiranno ai giovani fino ai 30 anni e agli over 65 di usufruire di un biglietto ridotto speciale a €5,00.