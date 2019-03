Personale pittorica di Maurizio Piro all'A'Mbasciata Gallery

A cura di Nova Art, A'Mbasciata Gallery presenta la personale pittorica dell' artista Maurizio Piro.

Le opere pittoriche di Piro hanno un significato contemplativo ed enigmatico. La sua ricerca è caratterizzata da un approccio personale fatto di astrazioni e grafemi dettata da influenze esterne.

Noumeno è la sintesi del processo creativo dell'artista che ordina la conoscenza della realtà attraverso la forma, il colore e la scrittura che sono il medium delle opere esposte.



L'esposizione inizia con il "Black mirror" (plexiglas nero riflettente) in cui prevalgono i caratteri che Piro ha sviluppato con il tempo, mentre nelle altre opere si racchiudono in forme intense e materiche.



Maurizio Renzullo in arte Piro nasce a Torre del Greco il 1990. Si laurea in grafica d'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli.

Inaugurazione: venerdi 15 marzo 2019, ore 18.00

Periodo: dal 15 marzo - 16 aprile 2019