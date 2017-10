Dal 24 ottobre fino al 28 gennaio 2018, a Napoli l'anteprima nazionale della mostra "L'esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina".

La mostra, allestita all’interno della suggestiva cornice della Basilica dello Spirito Santo nel centro storico di Napoli, costituisce uno straordinario viaggio nell’antica Cina di 2.200 anni fa. E’ la mostra più completa mai creata sull’Esercito di Terracotta, la Necropoli e la vita del Primo Imperatore.

In un incredibile scenario la mostra presenta più di 300 riproduzioni tra statue, carri, armi, oggetti scoperti nella necropoli. Fanno parte dell'esposizione 170 soldati in dimensioni reali, A Napoli arriva l'Esercito di terracotta, ottava meraviglia del Mondo

„opere straordinarie, a grandezza naturale, che si distinguono l'un l'altra per stazza, altezza, espressione del viso. Altrettanto spettacolari le repliche identiche dei carri in bronzo scoperti in una delle fosse.

Predisposte videoproiezioni di grandi dimensioni, audioguide e zone interattive che rendono il viaggio dei visitatori ancora più suggestivo ed emozionante.

„Nessun dubbio, per i curatori, sulla scelta di Napoli come prima tappa italiana: "Ci sono straordinari punti di contatto tra la tradizione partenopea e quella cinese, specialmente nel culto delle statue. Non potevano che iniziare da qui".“





