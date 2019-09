Inviati, mostra personale di Raffaele Maddaluno

Negli spazi dello storico Palazzo Carafa di Roccella in via dei Mille, museo che da anni ospita esposizioni di arte contemporanea, avrà luogo la personale “Inviati” dell’ artista Raffaele Maddaluno, presentata dai testi di Dario Giugliano ed Ilaria Sabatino.

La mostra verrà inaugurata sabato 5 ottobre 2019 alle ore 16.30 e sarà visibile fino al 13 ottobre 2019 dalle ore 10.30/13.30 alle ore 16.30/18.30. Mostra che vede la presenza di alcune delle opere fondamentali della ricerca artistica/spirituale di Maddaluno.

“L’arte da sempre si misura, almeno in Occidente, con la dimensione del sacro. Scrivo “dimensione del sacro”, ma, forse, sarebbe meglio dire “di¬mensione del religioso”, intendendo quest’ultima come quell’insieme di credenze in una garanzia (che, in ultima istanza, si rivela essere sempre una garanzia di salvezza), la cui condizione di possibilità andrebbe a co¬stituire l’ambito del sacro.[…] La ricerca arti-stica di Raffaele Maddaluno tiene conto di tutto questo. Essa, infatti, si modella da anni su temi che riguardano la religione, in particolare la religione a cui apparteniamo …[…] Nello specifico, Maddaluno presenta una serie di lavori, nei quali si possono cogliere echi che rimandano all’ambito evangelico …” (estratto dal testo di Dario Giugliano).

“L’ artista Raffaele Maddaluno, in questa sua personale, in cui ci propone una serie di opere, la mia attenzione si sofferma su sei figure che ritroviamo spesso nella vita quotidiana. Medici di diversa specializzazione (pediatra, gastroenterologo, dermatologo, etc.), ma sempre portatori di “notizie” e “curatori”.[…] Spesso il sacro si confonde col profano, questi sei personaggi nel pensiero dell’artista rappresentano sei dei dodici apostoli, che decisero di seguire il Signore e di far conoscere a tutti la sua parola. “Seliah”, termine in aramaico di apostolo, il cui significato è inviato da Dio con una missione specifica, qui assume nuovo significato, ovvero curare le pene ed i tormenti degli esseri umani.” […] “… Nell’ essere umano giacciono entrambe queste nature e finché non impariamo a gestirle in modo corretto, rendendole l’una complementare dell’altra, tendiamo a lasciarci travolgere dalla natura inferiore, che è quella più istintiva.” (estratto dal testo di Ilaria Sabatino)



Raffaele Maddaluno attualmente insegna pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Vive e lavora tra Napoli e Milano.

Info: raffaelemaddaluno@libero.it