I Love LEGO, arriva a Napoli la mostra dedicata ai mattoncini più famosi del mondo

Dal 17 marzo sarà Legomania a Napoli. Dopo lo straordinario successo di Milano e Roma, la mostra I Love LEGO arriva per la prima volta in città, nei suggestivi spazi della Basilica della Pietrasanta – Lapis Museum. La mostra sarà visitabile fino al 13 settembre.

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO® andranno a comporre città moderne e monumenti antichi: interi mondi in miniatura, dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, ricostruiti e minuziosamente progettati da RB Eventi.

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, per le famiglie e per i più piccoli, che potranno passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera magica e divertente che ha come protagonista quei mattoncini “prodigiosi” che ogni anno fanno giocare oltre 100 milioni di persone.

A fare capolino tra le diverse installazioni, una sezione di oli ispirati a grandi capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dal giovane artista contemporaneo Stefano Bolcato: unendo la sua passione per i LEGO e la sua arte – attraverso una tecnica pittorica ad olio – crea forme di assemblaggio ispirate in particolare modo dal “magnetismo” dei ritratti rinascimentali.

La mostra I Love LEGO è prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia.

INFO E TARIFFE

Orario apertura

Tutti i giorni 10.00 – 20.00

(la biglietteria chiude un’ora prima)

Aperture straordinarie

Domenica 12 aprile 10.00 – 20.00

Lunedì 13 aprile 10.00 – 20.00

Sabato 25 aprile 10.00 – 20.00

Venerdì 1° maggio 10.00 – 20.00

Martedì 2 giugno 10.00 – 20.00

Sabato 15 agosto 10.00 – 20.00

(la biglietteria chiude un’ora prima)

Biglietti

Intero € 10,00

Ridotto € 8,00

Ridotto bambini € 5,00

Biglietto Famiglia

1 o 2 adulti € 8,00 cad.

bambini (da 5 a 10 anni) € 5,00 cad.

gratuito minori fino a 4 anni

Informazioni e prenotazioni

T. +39 081 1865941