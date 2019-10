“Harmonia”, mostra personale di Giorgio Carta

Sabato 5 ottobre 2019 alle ore 18.30, presso la Galleria d’Arte “Le 4 Pareti” (Via Fiorelli 12D) si inaugura la mostra personale del fotografo cagliaritano Giorgio Carta: “Harmonia”.



Sono esposti una selezione di scatti realizzati negli ultimi anni che, come scrive Pasquale Lettieri, sono teorie, ritratti, rivelazioni istantanee. Il risultato, di una visione tonale e plastica, in cui la memoria è di continuo alimentata da un grande specchio metaforico, che modula, inquadra, gioca sul particolare, suggerisce prove tecniche, del generale, di sfumature concettuali e colorazioni immaginarie, che diventano soggetto altro, di forme del contenuto, tanto vicino e conosciuto, quanto lontano e ignoto. Giorgio Carta è, come prosegue Carmelo Ucchino nel suo saggio critico, un fotografo eclettico e versatile che ama fare escursioni ed incursioni in territori diversi. Dai corpi femminili pieni di luce ai neri mari invernali della sua isola. Questa versatilità e flessibilità è, il connotato e la cifra artistica più significativa di Giorgio Carta.



La mostra, corredata da un elegante catalogo, potrà essere visitata ogni giorno, fino al 17 ottobre, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.