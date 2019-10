“19 / Segno Forma Colore” mostra personale di Giancarlo Gagliardi

Sabato 19 ottobre 2019 alle ore 18.30, presso la Galleria d’Arte “Le 4 Pareti” (Via Fiorelli 12D) si inaugura la mostra personale di Giancarlo Gagliardi: “19 / Segno Forma Colore”.



Sono esposte 19 opere che offrono, come scrive Pasquale Lettieri, una idea multiforme della visibilità, in cui Gagliardi si gioca il tutto per tutto; ogni opera diventa così un affascinante contenitore di cose del caso, spesso tavole di legno sottratte alla morte o alla consumabilità e messe in un nuovo circolo arterioso, dando una indicazione di civiltà.

Giancarlo Gagliardi, prosegue Carmelo Ucchino, nella sperimentazione pittorica perviene ad esplosioni cromatiche in cui l’attesa è sempre contenuta. Le macchie di colore scolano anarchiche, sono pennellate ampie, quasi tracce larghe espressioniste lasciate dal pennello che danno al dipinto una fondamentale centralità.

Il titolo della mostra, “19”, come sottolinea Ermenegildo Frioni nel testo introduttivo del catalogo, è dovuto ad una serie di ricorrenze contenute per l’artista (e per il curatore) in questo numero. Pertanto è sembrato logico curare una mostra con 19 opere, 19 opere scelte, che testimoniano il percorso umano e artistico dell’artista e la cui forza espressiva è prorompente, come fossero state fatte da un diciannovenne …



La mostra, corredata da un elegante catalogo, potrà essere visitata ogni giorno, fino al 31 ottobre, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.