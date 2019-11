About Sorrento, mostra fotografica a Villa Fiorentino

Il progetto About Sorrento organizza la prima mostra fotografica con le 12 foto scelte per realizzare il calendario 2020. Dal 30 novembre al 12 gennaio 2020 sarà infatti possibile ammirare gli scatti selezionati nel Patio di Villa Fiorentino di Sorrento, durante il programma natalizio.



L’iniziativa, nata da un’idea di Gianni Cioffi e Lidia Spasiano, ha l’obiettivo di promuovere le bellezze di tutti i 6 comuni della Penisola Sorrentina - Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta, S.Agnello, Vico Equense – ed è stata lanciata sui canali social e sul sito raccogliendo in poco più di due mesi, più di 800 foto.



La prima edizione, identificata con l’hashtag #aboutsorrento2020, ha avuto come tema la “bellezza” e ha man mano ottenuto il patrocinio da tutte le amministrazioni comunali del comprensorio che hanno condiviso l’obiettivo di voler mostrare il territorio sfruttando i nuovi canali di comunicazione, come il sito ed i social media, con prodotti reali come il calendario e la mostra.



Inoltre ha da subito riscontrato interesse dalla Fondazione Sorrento che ha deciso di ospitare durante “il Natale a Villa Fiorentino”, che rientra nel calendario degli eventi di “M’illumino d’inverno” in programma a Sorrento, la mostra allestita dalla fotografa Francesca D’Esposito.



Per la copertina del calendario è stata scelta un’opera di un giovane artista della penisola, un quadro del 2016 di Pasquale Santovito



Il progetto About Sorrento nasce dall’idea di voler offrire un servizio che parli, racconti, informi sulla penisola sorrentina, divulgando e rafforzando l’identità di tutti i 6 comuni che ne fanno parte, ciascuno con le sue bellezze del territorio, la sua storia e le sue tradizioni, rafforzando le singole identità ma cercando di creare un brand unico il cui riferimento principale sarà un unico contenitore web editoriale-turistico la cui progettazione è affidata all’ing. Giovanni Ercolano.

