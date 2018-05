Maggio dei Monumenti, sconto alla Mostra "L'esercito di terracotta e il Primo Imperatore della Cina"

Per il Maggio dei Monumenti, biglietto scontato per la Mostra "L'Esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina", in proroga fino al 1 luglio 2018 nella Basilica dello Spirito Santo a Napoli, in via Toledo 402. Il prezzo di ingresso sarà di 8 euro per tutti coloro che presenteranno in cassa il biglietto di un’altra esposizione, museo o monumento a Napoli.

Da ottobre, l'esposizione della riproduzione di una delle più importanti scoperte archeologiche del XX secolo ha accolto oltre 60mila persone tra turisti italiani e stranieri.

≪Il dovere di ogni realtà di successo è creare sinergie - spiega il curatore italiano Fabio di Gioia. - Per il Maggio dei Monumenti abbiamo pensato di rafforzare quest’idea, già messa in pratica con la prestigiosa convenzione stipulata con il MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Proponiamo dunque un ingresso scontato a 8 euro per tutti coloro che visitano altre mostre o monumenti a Napoli e ne presentano il biglietto alla cassa de “L’esercito di terracotta e il Primo Imperatore della Cina”≫.

Per il periodo di proroga sono previsti eventi musicali, aperitivi e tante iniziative per il Maggio dei Monumenti. Postazione ormai fissa in mostra, lo stand a cura di Tèdiquori di Roberto Riccardi che offre degustazioni gratuite di tè cinese, all'interno del book shop.