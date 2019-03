I dinosauri tornano nell'Oasi degli Astroni

I dinosauri tornano a popolare l'Oasi naturale degli Astroni. Saranno trenta gli esemplari riprodotti a grandezza naturale a essere messi in mostra dal 10 marzo al 10 novembre 2019. "Dinosauri in carne e ossa", questo il nome della mostra, si articolerà su un percorso di 5mila passi, più breve rispetto al passato per essere accessibile a tutte le fasce d'età. L'esposizione toccherà i punti più affascinanti dell'Oasi naturale del Wwf. Il percorso studiato quest'anno pevede anche una riflessione tra le azioni dell'uomo e le estinzioni delle specie sulla Terra. Presenti sia gli esemplari più noti e grandi, come il T-Rex, che queli meno conosciuti e dalle dimensioni meno imponenti.