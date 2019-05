Mostra collettiva "Arte nel Verde"

Nella splendida cornice dello Spazio Studio49 VideoArte, luogo piacevole e di particolare interesse artistico, situato nel cuore pulsante della città di Napoli, verrà ospitata la mostra “Arte nel Verde” a cura dell’artista Carole Le Pers e della storica dell’arte Ilaria Sabatino.

La mostra vede la presenza di diversi artisti e di diversi linguaggi d’arte (pittura, fotografia, incisioni…) che spaziano dal linguaggio figurativo all’astratto.

Carole Le Pers artista poliedrica, che spazia dalla pittura alle performance, qui si confronta con la massima espressione della moda! In essa trasmette la sua arte, trasformando le gonne in morbide tele, bianche e nere, su cui imprimere le proprie idee, il proprio estro artistico.(…) Nadia Boukouti, una fotografa che pone il suo sguardo nella vita di tutti giorni, attenta a cogliere anche il più piccolo dei movimenti! In particolare ha dedicato il suo studio alla vita dei giapponesi e dei coreani. (…)Un altro artista presente è Silvie Samy, i suoi lavori ad un primo sguardo ricordano delle "bolle narrative" molto simili alle arti asiatiche, con colori abbastanza tenui a tratti decisi. Linee che si cercano, si intrecciano, si curvano mai semplici. Sempre pronte a rompere un equilibrio ed un’armonia cercate dall’artista. (…) Chris Rime, artista di aspirazione diversificata, si dedicò all’inizio del suo debutto alla tecnica dell’anamorfosi. Solo di recente si è dedicato alla fotografia con la sua serie "Femmes Fleurs".(…) L’artista Lea Rime, fotografa ed illustratrice, crea con l’ausilio di programmi digitali, immagini dagli effetti personali, uniche. I suoi temi preferiti sono acqua, natura e notte. La sua macchina fotografica, diventa un mezzo di denuncia di un fatto attuale, come l'inquinamento!(…) Sylvie Leroy, la sua passione per l’arte è nata durante i suoi anni trascorsi in Italia, in particolare in Toscana. In molti suoi dipinti ritroviamo i colori di un’Italia vista attraverso i suoi occhi, privilegiando tecniche miste (inchiostri di china, il carboncino, i gessetti, i collage etc.).(…)

La mostra sarà visibile fino all’8 giugno 2019.

Oltre ad artisti francesi, la mostra vede la presenza di alcuni artisti ospiti.



Studio49 VideoArte

Via Lungo Gelso, 49 – Napoli – Italy

