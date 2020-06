Al Madre la mostra degli scatti inediti di Carlo Verdone per La Milanesiana

Arriva per la prima volta in Campania, al Madre · museo d'arte contemporanea della Regione Campania, La Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che per l’edizione 2020 vedrà tra i partner la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.

Il 30 luglio il Madre ospiterà un incontro tra Paolo Mereghetti e Carlo Verdone, in occasione dell'opening, in un originale incontro tra le arti, della mostra “Nuvole e colori” curata dallo stesso Mereghetti e dalla Sgarbi. Un'anteprima assoluta in cui saranno esposti 40 scatti inediti realizzati dal regista e attore romano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo orgogliosi di questa partnership con La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi - dichiara la presidente della Fondazione Donnaregina Laura Valente – che conferma la linea intrapresa dal Madre negli ultimi due anni, quella di un’istituzione sempre più orientata ai linguaggi e le culture del contemporaneo".