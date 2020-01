Branding Dalì, ancora pochi giorni per non perdere la straordinaria mostra a Napoli

Protagonista fino al 2 febbraio, al Palazzo Fondi di Napoli, la mostra Branding Dalì.

Un percorso inedito nella produzione del grande artista catalano guida il visitatore a scoprire che il mito di Dalì viene costruito dall’artista stesso con metodo e dedizione quasi ossessiva, a partire dall’immagine iconica con i baffi all’insù.

Non è molto noto il fatto che Dalì abbia fatto largo uso di tecniche di moltiplicazione meccanica dell’immagine, come la stampa tipografica, con cui ha illustrato numerosi capolavori letterari, o che abbia apposto il suo stile unico e inconfondibile su oggetti d’uso e quasi triviali, come le carte da gioco, avviando un’operazione di branding di se stesso.

In mostra è documentata l’abilità e la disinvoltura del genio catalano nel passare dall’illustrazione xilografica della Divina Commedia (1960-1963), alla punta secca (Le Bestiaire de La Fontaine dalinisé, 1974), alla litografia.

La scelta di tecniche di riproduzione che garantiscono una tiratura e quindi un’ampia diffusione svelano la strategia di Salvador Dalì per trasferire l’aura di unicità dall’opera d’arte all’artista, dai suoi capolavori a se stesso.

Pregiate serie grafiche, manifesti, libri, oltre ad oggetti in porcellana, vetro, argento, terracotta, per un insieme di più di 150 opere.