In mostra “Artistes d’Orient – Artistes d’Occident”

La stagione artistica dello spazio Studio49 VideoArte si inaugura con la mostra “Artistes d’Orient – Artistes d’Occident” a cura della storica dell’arte dott.ssa Ilaria Sabatino e dell’artista Carole Le Pers. La mostra vede la presenza di diversi artisti e diversi linguaggi d’arte (pittura, fotografia, incisioni…) che spaziano dal linguaggio figurativo all’astratto.

Con l’artista Nello Caruso viaggeremo, attraverso una pittura dai toni classici, ma intrisa da una visione contemporanea, con delle forme geometriche precise, volute dallo stesso artista, quasi a creare una perfetta scenografia per la scena centrale, dai tratti surreali. L’artista Pascale Cerato, ci mostrerà delle opere dai colori vivaci e dalle forme astratte, sottolineando il contorno con delle linee scure, quasi ad evidenziarne i confini. Altri due artisti dalle tecniche diverse, ma dagli stessi colori ed i tratti delicati, che sembrano quasi viaggiare in parallelo: l’artista Lea Rime, fotografa ed illustratrice, crea con l’ausilio di programmi digitali, immagini dagli effetti personali, uniche; l’artista Michéle Wable, artista eclettica, dalla pittura figurativa, ha deciso di avvicinarsi all’astrattismo creando con l’alternanza dei colori, dei tenui ricami. L’artista Carole Le Pers, con la sua “L’automne des chats”, dieci stampe su carta modigliani, eseguite con la tecnica della puntasecca e vernici ferromicacee su matrice in plexiglass, ci porterà in un’atmosfera dai toni “noir”. Di Nilofar Mehrin, artista iraniana, ammireremo le opere dai toni e dai colori energici, con una particolare sensibilità ad ogni minimo dettaglio.