Mostra dell'Arte Presepiale gratuita a Castel dell'Ovo

Il 3 dicembre 2017, alle ore 11.00, si terrà a Napoli, presso le antiche carceri di Castel dell'Ovo, l'inaugurazione della 6° Mostra dell'arte Presepiale delle Proloco di Napoli e della sua Provincia.

Organizzata dall'Unpli provinciale di Napoli in collaborazione con il Comune di Napoli - Assessorato alla Cultura e al Turismo, la manifestazione, ha lo scopo di evidenziare come l'Arte Presepiale appartenga alla nostra tradizione partenopea e di far conoscere la suggestiva atmosfera di cultura dei capolavori di artigiani che imprimono di passione le loro opere, tutte di alto livello, opere di Maestri selezionati dalle varie Pro loco, dove la splendida cornice di Castel dell'Ovo rende l'ambiente ancora più magico.

La Mostra proseguirà fino al 7 gennaio 2018.

L'ingresso al pubblico è gratuito e sarà consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00.