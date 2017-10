Mostra antologica dell'artista Cirò

Cirò (Ciro Andriuolo) nato nel 1943 a Nocera Superiore(SA) - Italia, è un grafico, pittore, scultore, ricercatore e sperimentatore visivo.

Durante la sua vita artistica si è proposto nelle varie arti visive, ma ultimamente soprattutto nelle opere scultoree in cui prevede la ricerca architettonica di vaste dimensioni, tutto ciò senza abbandonare la pittura e la grafica

Dopo più di 40 anni di attività artistica sia in Italia che all' Estero (Stati Uniti) lo stesso artista presenterà presso Castel dell' Ovo a Napoli una mostra antologica delle sue opere dagli anni Settanta ad Oggi. Durante l' inaugurazione verrà presentata per la prima volta l' opera dedicata a Diego Armando Maradona intitolata " Un pepita d' oro per el pibe de oro".

L' evento è stato promosso e organizzato dal Centro Arte e Cultura La Sfinge (Presidente Prof. Filippo Astarita) con il patrocinio del Comune di Napoli e dell' Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e il partenariato di Eccellenze Italia (Direttore Arch. Luigi Astarita)