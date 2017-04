Mordi la Mela della solidarietà: Charity Easter Party

MORDI LA MELA DELLA SOLIDARIETA': CHARITY EASTER NIGHT PARTY 2017

Mordi la Mela della solidarietà per aiutare chi soffre. MDE, Movimento Dehoniano Europeo, venerdì 7 e sabato 8 Aprile ore 22.30, vi aspetta alla Mela, lo storico night club napoletano che apre le porte alla solidarietà, con due serate all'insegna delle emozioni e del divertimento. Lo fuoriclasse del by night napoletano, che da oramai mezzo secolo accoglie nel suo salotto giovani e meno giovani della Napoli bene, devolverà in beneficenza parte dell'incasso delle due notti in programma alla onlus MDE, che da anni si occupa di cooperazione internazionale.

La Mela è il primo night club a Napoli a realizzare un iniziativa così importante nel campo dei diritti umani, guadagnandosi la leadership non solo come evergreen della movida napoletana ma nel mondo delle organizzazioni umanitarie. Parola d'ordine e leitmotiv delle due serate sarà "Mordi la Mela della solidarietà", campagna di sensibilizzazione, targata MELA E MDE: divertimento e bella musica per il pubblico della notte del night club di via de Mille, senza mai dimenticare chi soffre la fame, la sete, scappa dalle guerre e combatte le malattie. La raccolta fondi servirà a finanziare il progetto MDE "Coming Father Dehon" in Albania, ovvero una comunità in salute. Il progetto prevede la costruzione di un villaggio solidale nel paese di Gurez (distretto di Lac- Kurbin), formato da abitazioni vecchie e costruzione di nuove, disseminate su una vasta superficie bisognosa. La popolazione di questa zona è dedita all'agricoltura e all'allevamento, generalmente insufficiente per il sostentamento familiare. Ogni famiglia possiede tre capi di bestiame, carne, latte, formaggio che soddisfano appena i loro bisogni alimentari, a causa della mancanza di denaro non possono permettersi di andare al mercato. Il progetto "Coming Father Dehon", ovvero costruire "Una comunità in salute" ha l'obiettivo di rivalutare le risorse naturali del territorio con la creazione di una comunità rurale solida impegnata nella valorizzazione di beni comuni. Quattro serre saranno costruite sulle terre dei contadini il primo anno e otto per il secondo, per produzioni agricole. Una serra madre (AGROLAB) coordinerà tutte le attività del villaggio, pianificate anche per rendere il progetto autonomo alla scadenza dei finanziamenti esterni. La serra madre sarà realizzata presso la Parrocchia della Madonna del Buon Consiglio e guiderà le attività operative. Il progetto "Coming Father Dehon" è stato realizzato con la collaborazione dell'Università di Tirana: i docenti universitari avranno il compito di formare i contadini e i giovani del secondo e terzo anno della facoltà di agraria avranno accesso a stage con l'obiettivo di un inserimento lavorativo. Nel periodo estivo saranno inoltre promosse attività ludico -educative sul campo per i bambini; particolare attenzione sarà data ai bambini portatori di disagio presenti sul territorio con insegnanti di sostegno. Molto c'è da fare, per aiutare concretamente donne, uomini e bambini in condizioni di povertà, ma grazie al tuo aiuto, possiamo compiere grandi opere.

