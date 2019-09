MonteNuovo tra paradiso ed inferno: mostra fotografica

Dal 19 al 22 settembre e dal 26 al 29 settembre 2019 l’Oasi Naturalistica del Monte Nuovo ospita la Mostra di Fotografia Naturalistica " MonteNuovo tra paradiso ed inferno " a cura di Antonino Caccioppoli.



L'evento è realizzato col patrocinio del Comune di Pozzuoli ; il vernissage è previsto per sabato 21 settembre alle ore 12.



La Mostra vedrà come assolute protagoniste le bellezze naturali dell’Oasi Naturalistica del Monte Nuovo, relative a tutti i settori della fotografia naturalistica: flora, fauna e paesaggi.



Il Monte Nuovo è un vulcano che fa parte dei Campi Flegrei e si trova nel comune di Pozzuoli. Si formò tra il 29 settembre e il 6 ottobre 1538 a seguito di un'eruzione che distrusse il villaggio medievale di Tripergole e mise in fuga la popolazione locale. La formazione del Monte Nuovo rappresenta l'unica eruzione vulcanica avvenuta nell'area dei Campi Flegrei in epoca storica.



Il monte è caratterizzato da una folta vegetazione. Sul vulcano crescono piante tipiche della macchia mediterranea. Le piante maggiormente presenti sono il pino, la ginestra, l'erica.



Si ritrovano inoltre i modesti ruderi di un piccolo palmento del XVII-XVIII secolo.



Dalla sua sommità si possono vedere il Vesuvio, la penisola Sorrentina, il golfo di Pozzuoli dal rione Terra a Capo Miseno e nei giorni di buona visibilità anche Ponza e il Matese.



Espongono 5 fotografi nasturalistici: Antonino Caccioppoli, Vincenzo Caccioppoli, Marco D'Errico, Giuseppe Russo e Salvatore Colella.



I visitatori potranno osservare circa cinquanta stampe in formato 40 x 30 cm.



Le foto rappresenteranno uno spaccato della Biodiversità presente al Monte Nuovo: si spazierà tra foto di insetti, farfalle, uccelli, rettili e meravigliose orchidee.





Scheda Evento



Titolo MonteNuovo tra paradiso ed inferno



A cura di Antonino Caccioppoli



Organizzazione Antonino Caccioppoli in collaborazione con il comune di Pozzuoli



Sede Oasi Naturalistica del Monte Nuovo



Vernissage Sabato 21 settembre alle ore 12.00



Date dal 19 al 22 settembre e dal 26 al 29 settembre 2019



Informazioni al Pubblico



Oasi naturalistica del Monte Nuovo, via Virgilio, Pozzuoli.



dal 19 al 22 dalle ore 10 alle ore 17.00

dal 26 al 29 dalle ore 10 alle ore 17.00



Ingresso Libero