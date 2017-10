Monster Family arriva al cinema: proiezione speciale e atività trucca-bimbi al Metropolitan

MONSTER FAMILY con i suoi bizzarri protagonisti arriva al cinema a partire dal 19 ottobre con Adler Entertainment diretta da Holger Tappe e con le voci italiane di Carmen Consoli e Max Gazzè.

Una proiezione speciale del film che si terrà a NAPOLI sabato 14 ottobre alle ore 16:30 presso il CINEMA METROPOLITAN. Per l’occasione sarà allestito, all’interno del cinema prima della proiezione, un divertente spazio trucca-bimbi dedicato ai più piccoli.



Modalità di partecipazione: Parte di ingressi gratuiti e parte a pagamento. Apertura del cinema ore 15:30. I primi 25 bambini che si faranno truccare da mostro potranno accedere gratuitamente all’anteprima insieme a un accompagnatore (per un totale di 50 posti promozionali). I posti restanti verranno gestiti con lo sbigliettamento normale.



Tratto dal best seller del tedesco David Safier (La mia famiglia e altri orrori), la pellicola di animazione MONSTER FAMILY, racconta di una famiglia molto particolare, i Wishbone. I Wishbone non sono una famiglia felice. La mamma, Emma, è la proprietaria di una libreria sull’orlo del fallimento; il papà, Frank, è oberato e sfiancato dal lavoro e dal suo tirannico capo, la figlia Fay sta attraversando gli imbarazzanti anni dell’adolescenza e dei brutti voti a scuola e il figlio Max è così intelligente da essere continuamente vittima di bullismo. È ovvio che litighino in continuazione! E come se tutto ciò non bastasse, dopo essere stati trascinati da Emma a una festa in maschera, dove poi si rivelano gli unici ad essere mascherati, la perfida strega Baba Yaga lancia un incantesimo sui Wishbone. Improvvisamente i loro costumi diventano realtà: Emma si trasforma in un vampiro, Frank nel mostro di Frankenstein, Fay in una mummia e Max in un piccolo lupo mannaro. Nonostante il trauma, la famiglia deve ora essere unita per trovare la strega e annullare l’incantesimo. La famiglia di mostri e la loro fidata amica Cheyenne inseguono la strega in capo al mondo, scoprendo che non tutte le loro nuove caratteristiche sono un male. Emma è invincibile e immortale, Frank è più forte di qualsiasi supereroe, Fay riesce ad ipnotizzare chiunque e il timoroso Max è ora quello che spaventa i bulli. I Wishbone affronteranno questa turbolenta avventura di famiglia, facendo fronte a situazioni difficili e a veri e pericolosi mostri, tra i quali il Conte Dracula in persona che dichiarerà il suo eterno amore a Emma. Del resto, nessuno ha mai detto che sia facile far felice la propria famiglia.