ModArte, evento dedicato all'alta moda in Piazza del Plebiscito

L’8 settembre in Piazza del Plebiscito un evento di alta moda contro ogni conflitto nel mondo e a sostegno dell’arte, dei giovani talenti e delle donne in Africa. Cresce l’evento ModArte, il progetto ideato da Rosa Praticò, Presidente dell’Associazione “Officina delle idee”, impegnata nel sociale e nell’organizzazione di grandi eventi. Grazie al successo delle precedenti edizioni, ModArte rappresenta oggi un evento moda di riferimento.

Ospite d’onore della serata, lo stilista Rocco Barocco con una delle sue sensuali creazioni. ModArte avrà l’onore di premiare la genialità dello stilista che ha portato la moda italiana nel mondo. La serata in Piazza del Plebiscito, presentata da Veronica Maya e Enzo Filosa, vedrà sfilare il brand americano House of Byfield, presente sulle più importanti passerelle internazionali, lo stilista egiziano Hany El Behairy con le sue proposte sofisticate e la stilista russa Ninel Novikova. Ancora, tra gli ospiti internazionali, i rappresentanti dell’Arab Fashion Council.

In passerella, alcuni capi della nuova collezione dello stilista Gianni Molaro, i moderni ed eleganti gioielli MEWO e l’alta artigianalità napoletana dell’azienda Tramontano. Una grande adesione al progetto ModArte quella dell’azienda Kiton, eccellenza della sartoria napoletana nel mondo, che ha promosso la partecipazione all’evento degli studenti dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Vedremo così sfilare capsule realizzate negli ultimi anni dai giovani iscritti alla Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. Tra i giovani in passerella, anche la fashion designer milanese Miriam Cuttone.

L’evento ModArte, che rientra nella rassegna organizzata dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, "Estate a Napoli", trasformerà la piazza in un salotto. Gli invitati potranno godere della sfilata di alta moda intervallata dalle esibizioni degli artisti che hanno aderito al progetto: il soprano del San Carlo Linda Airoldi, il maestro Romeo Barbaro, la cantante e attrice Anna Capasso, le attrici Antonella Stefanucci e Stefania De Francesco e l'attore Mario Porfito e la cantante Anna Merolla.

L’evento ModArte, dunque, supporta grandi progetti: la moda internazionale contro ogni conflitto, un mondo aperto a infinite possibilità come palcoscenico per i giovani. Ma non solo questo, anche la valorizzazione dell’arte, come spiega Rosa Praticò: “ModArte è nato con l’intento di promuovere la moda al servizio dell’arte, attraverso il sostegno all’iniziativa «Sembrano pietre … ma sono Radici», finalizzata al restauro conservativo delle pietre di spoglio. Quest'anno, si aggiunge un’altra mission: Africa chiama, ModArte risponde. Nasce così il progetto moda Donne africane. Grazie all'associazione Mai più' violenza infinita, arriverà un abito dal Kenya frutto del lavoro delle donne keniote, inizio di una importante sinergia che porterà donne italiane e africane ad avviare una collaborazione per un nuovo brand.”