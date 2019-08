Il 30 e 31 agosto appuntamento con l'evento del FAI "Mitiche Stelle, Astronomi per una notte": un'escursione guidata sui sentieri della Baia di Ieranto e sulla Torre vicereale di Montalto.

Visite guidate sul tema dell’astronomia e dei miti relativi alle costellazioni in compagnia di Piter Cardone, astrofilo Osservazioni stellari e il racconto delle storie di eroi, divinità mitologiche e di un imperatore affascinato dalle stelle.

La visita guidata con partenza dalla piazzetta di Nerano, toccherà la torre di Montalto e l'area della ex cava Italsider con il piccolo insediamento di archeologia industriale. Oltre alla storia della baia, approfondiremo il tema dell'astronomia e dei miti collegati alle costellazioni e parleremo della passione dell'imperatore Tiberio per l'osservazione della volta celeste dal suo ritiro di Villa Jovis sull'isola di Capri. Col favore del buio faremo base alla casa colonica e scruteremo il cielo per veder passare sopra di noi le costellazioni visibili in questa stagione: il Triangolo Estivo (Cigno, Lira, Aquila), Cassiopea, Perseo, Cefeo, Andromeda, Pegaso. Infine, uno sguardo alla Via Lattea e al problema dell’inquinamento luminoso.



PREZZI:

Iscritti FAI e residenti nel Comune di Massa Lubrense 10,00 - Adulti 15,00 - Ragazzi (fino a 14 anni):8,00 - Bambini (fino a 4 anni): gratuito - Famiglie: (2 adulti e 2 ragazzi): 28,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA nei giorni precedenti al numero: 335 84 10 253

Si consigliano: colazione a sacco, scarpe da trekking, acqua, macchina fotografica, giacca a vento.