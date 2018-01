I miti del Wrestling tornano a Napoli

Dopo il grande successo dello scorso anno, il grande wrestling torna nel territorio vesuviano con un nuovo show, intitolato “I Miti del Wrestling: Tempesta su Napoli”, che si terrà nella fonderia Righetti di villa Bruno. L’appuntamento con i grandi campioni del ring è per domenica 4 febbraio alle 17.30. Lo show terminerà alle 19.30 per consentire a tutti i tifoni di calcio di tornare a casa per vedere il posticipo del Napoli. I biglietti sono in vendita sul circuito Go2 e nelle migliori rivendite a prezzi popolari, dai cinque ai quindici euro.



Star dell’evento sarà il lottatore inglese Saxon Huxley, un gigante di due metri attualmente sotto contratto con la WWE, la compagnia che ha lanciato Hulk Hogan, John Cena, Roman Reigns, Undertaker e Eddie Guerrero. I fan potranno assistere, per la prima volta, ad un “intergender match”, cioè un incontro che verrà opposti un uomo ed una donna: Miss Monica, che qualche mese fa a Raw ha sfidato la terribile Nia Jax, affronterà Karim Brigante, lottatore molto apprezzato negli Usa. Ci saranno, poi, i migliori lottatori italiani: Fabio Ferrari (attualmente campione in Germania), Tempesta, Alex Flash, Picchio Rosso, Incubo e molti altri, tra cui il miglior tag team del nostro Paese, i Latin Lovers.



Napoli sarà ben rappresentata da due portabandiera: nel main event dello show lotteranno Jimmy Barbaro, un wrestler di Scampia, e Vittorio Marotta, campione delle arti marziali miste, al suo debutto su un ring di wrestling. General manager dello show è il giornalista Michele M. Ippolito.



Per avere maggiori informazioni sull’evento è possibile telefonare al 3403008340.