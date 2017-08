Domenica 10 Settembre 2017 ore 21.30

Summertime 2° edizione

Fondazione Sorrento Villa Fiorentino - Corso Italia, Sorrento



Mister Volare "omaggio a Domenico Modugno"

A quasi 60 anni dalla pubblicazione della canzone italiana più celebre al mondo - Nel Blu Dipinto di Blu [Volare] - il ‘cantattore’ Marco Francini continua la sua ricerca nell’evoluzione del cantautorato italiano ripercorrendo la storia dell’indimenticabile Domenico Modugno.

Dopo l’ottimo successo raccolto da Francini tra il 2010 e il 2015 con il tour italiano di Meraviglioso, lo spettacolo MISTER VOLARE - Omaggio a Domenico Modugno accompagna lo spettatore in un nuovo, appassionante viaggio nei momenti-chiave della vita di un artista che ha caratterizzato il panorama culturale dell’Italia del secondo Novecento.

Le canzoni, i testi, la poesia e le collaborazioni con grandi autori si fondono in un ricchissimo racconto di musica e parole, dal quale ‘emergono’

anche testi straordinari di Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica, Fabrizio De Andrè e Luigi Pirandello…



On stage:

Marco Francini - voce | chitarra

Mauro Spenillo - piano | fisarmonica | voce

Roberto Giangrande - basso

Michelangelo Iossa - tastiere | percussioni | voce

Nicola De Luca - batteria

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=KwjqXEZA73U

https://www.youtube.com/watch?v=exPYgYMI1L0

https://www.youtube.com/watch?v=FS9FnlqYrWc



Link info:

http://www.fondazionesorrento.com/



Ingresso 10 Euro



Per info: 0818782284 - info live 3282005169