Miniolimpiadi di Pozzuoli con Legambiente

Il circolo di Legambiente città Flegrea presenta la mattina e il pomeriggio due turni in cui adulti e bambini saranno impegnati in attività ludiche presso Il teatro a’ mmare presso la Chiesa di San Vincenzo in Via G. Matteotti di Pozzuoli. Per i bambini, dai 4 ai 12 anni, saranno organizzate le Mini Olimpiadi che vedranno le varie squadre dei bambini impegnati in una serie di giochi all’aperto, alcuni mutuati dal mondo antico, altri moderni.

Contributo associativo: 5 € ad adulto e 3 € a bambino. Coloro che possiedono la tessera del circolo di Legambiente Città Flegrea, e quella di Campania per bambini hanno diritto ad una riduzione del 10 % sulle attività. Inoltre per gruppi (di 10 persone) c’è una riduzione del contributo del 20%.

Prenotazione entro il 1/9/ 17 ore 18,00 al n. 3311636020 - legambientecittaflegrea@gmail.c om

Miniolimpiadi Pozzuoli - 10 settembre 2017 (nell'ambito della manifestazione Malazè)

Legambiente Città Flegrea

Tempio di Serapide

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17