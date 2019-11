"Prima o poi 80 voglia di cantare", Milena Setola al teatro Bolivar

Milena Setola realizza il bis. Torna lo spettacolo teatrale di Salvatore Catanese “Prima o poi 80 voglia di cantare” che è andato in scena anche lo scorso 25 maggio al teatro Totò di Napoli.



Stavolta lo scenario sarà il teatro Bolivar, nel cuore della città, nel quartiere Materdei, uno dei luoghi clou della musica degli anni ’80, periodo in cui Napoli ha vissuto degli amorosi scambi con il resto del mondo, durante il quale ha integrato con la sua forza artistica propulsiva gli stimoli provenienti dalla scena internazionale.



Napoli era pienamente coinvolta nella rivoluzione musicale di quell’epoca, “Prima o poi 80 voglia di cantare” vuole portare gli spettatori dentro la frizzante atmosfera che si viveva negli anni ’80. Aprirà lo spettacolo la Big Stone Studio che proporrà alcuni artisti che si sono distinti nel corso dell’anno.



Salvatore Catanese è l’autore e il regista, Luigi Pignalosa il direttore artistico, dominerà la scena, la voce di Milena Setola, cantante emergente che si sta affermando nel panorama musicale locale e nazionale.



Lo scorso 26 novembre è stato lanciato anche il suo prossimo singolo “Nell’aria” realizzato con Claudia Megrè, si tratta dell’ultimo lavoro dell’ampia produzione artistica di Milena Setola che oscilla dal repertorio classico della canzone napoletana alla musica leggera italiana senza mai abbandonare la passione per il ritmo latino e la lingua spagnola. Lo spettacolo sarà arricchito anche da tanti ospiti, la figura speciale di Angelo Di Gennaro ma anche Gennaro De Crescenzo, Peppe Rienzo, Ernesto Dolvi e Youri Menna.



I punti vendita per l’acquisto dei biglietti sono il Bar Napoli di via Foria, la Music and Art Academy di via Giuseppe Piazzi, 64, il negozio di strumenti musicali “Giuseppe Miletti” in via San Sebastiano, 31, “L’Orel Parrucchieri Cecco” in via Duomo, 38.