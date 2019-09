Mika in concerto a Napoli

A partire da novembre, Mika porterà le nuove canzoni e i suoi straordinari successi in tour, con uno spettacolo in giro per l’Europa.

Il Revelation Tour comincia a Londra il 10 novembre, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Il tour italiano promosso da Barley Arts per Mika si articolerà in ben 12 tappe nelle grandi arene di altrettante città, un record per un artista internazionale di grosso calibro.

A Napoli l'appuntamento è al Palapartenope il 5 febbraio 2020