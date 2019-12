Per un natale ad “arte” regala l’Abbonamento Gold 365: un anno in Campania tra musei, storia e cultura

A Natale #passalarte: regala 365 Abbonamento Gold l’abbonamento annuale per accedere al patrimonio culturale della regione Campania. A soli 40 euro è possibile acquistare il pass che, in un anno dall’attivazione, consente oltre 50 ingressi presso castelli e dimore storiche, chiese e complessi monastici, musei, parchi naturali, percorsi sotterranei e grotte naturali, siti archeologici.

Una passeggiata sul Gran Cono del Vesuvio, le sfarzose stanze della Reggia di Caserta, le mostre e gli eventi del MANN, il Caravaggio del Museo di Capodimonte, i mosaici di Pompei. E ancora i templi di Paestum, le stradine del Parco Archeologico di Ercolano, il Palazzo Reale e tutti gli altri luoghi della cultura che vanno ad arricchire il patrimonio artistico della regione Campania.

Un viaggio nel magico mondo della cultura, un regalo fantastico da donare agli appassionati di storia & bellezza. È anche questa l’edizione speciale del 365 Abbonamento Gold, il pass annuale targato campania&artecard e promosso dalla Regione Campania tramite Scabec (Società Campana Beni Culturali) che permette di visitare per due volte in un anno ciascun museo e luogo della cultura del network Artecard.

Durante il periodo natalizio, infatti, a partire dal 16 dicembre sarà possibile acquistare la card a soli 40 euro nella versione ordinaria e a 30 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni non compiuti. Oltre a consentire di entrare liberamente nel circuito culturale di campania&artecard, il pass consente di risparmiare fino al 50% per accedere a una serie di luoghi della cultura.

Il pass ha una durata di un anno dalla prima attivazione, deve essere vidimato all’ingresso di ciascun sito e, se richiesto, esibito al personale di servizio. Il titolo è personale e non cedibile e si attiva al primo accesso ad un luogo della cultura del network artecard. Una

volta vidimato l’ingresso, iniziano a decorrere i giorni.



Di seguito i punti dove acquistare dal 16 dicembre l’edizione speciale dell’Abbonamento 365 Gold:

Box Office - Galleria Umberto I, 17, 80132 – Napoli

Number One / Hudson - Piazza Garibaldi, 80142 Napoli NA

Agenzia Dusila - Viale F. Ruffo di Calabria, 80144 Napoli NA

Mister White Travel - Piazza Giovanni Bovio, 20, 80133 Napoli NA

Museum shop - Piazzetta Nilo, 12, 80134 Napoli NA

Museo Madre – Via Luigi Settembrini, 79, 80139 Napoli NA

Reggia di Caserta - Viale Douhet, 2/a, 81100 Caserta CE

Edicola Todamagia - Piazza Vittorio Veneto, 19, 84123 Salerno SA



Per maggiori info sull’offerta e su dove acquistare l’edizione speciale del 365 Abbonamento Gold visitate il sito www.campaniartecard.it o seguite le pagine social