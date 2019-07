Il Miglio Sacro, tour alla scoperta dei tesori del Rione Sanità

Nei mese di luglio (il sabato e la domenica) torna l'appuntamento con "Il Miglio Sacro": l'itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori del Rione Sanità.

Percorrere il Miglio Sacro significa attraversare il Rione Sanità, dove hanno abitato i popoli a sud e ad est di Napoli, dagli africani ai cinesi, e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali.

Un luogo dove oggi le chiese non sono soltanto gallerie d'arte, ma case di accoglienza, di pace e di progettazione.

L’appuntamento è alle ore 9:15 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Le tappe:

Catacombe di San Gennaro.

Basilica di San Gennaro extra moenia.

Cimitero delle Fontanelle.

Basilica di Santa Maria della Sanità.

Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno).

Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo.

Il tour termina nei pressi di Piazza Cavour

Costi: €15 intero o €13 per under 18, over 65, studenti.

Per questo evento è necessaria la prenotazione: prenotazioni@catacombedinapoli.it