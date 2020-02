Michael Baker - Enzo Anastasio 5et Live

• Enzo Anastasio: alto e soprano sax

• Federico Luongo: guitar

• Mario Nappi: piano & key

• Diego Imparato: bass



• special guest MICHAEL BAKER: drums

Through the Sky, l’ultimo progetto discografico che il talentuoso musicista e sassofonista napoletano Enzo ANASTASIO sta portando in giro per l’Italia, e che a febbraio ospiterà una star di livello internazionale: Michael BAKER!

Il batterista americano è considerato da decenni uno dei migliori batteristi della scena internazionale. Nel corso della sua carriera di artista si è distinto non solo come musicista ma anche come compositore, arrangiatore e produttore per artisti come, per esempio, Aretha Franklin e soprattutto Whitney Houston con cui ha partecipato attivamente per 18 anni, suonando e dirigendo in ogni disco e in tutti gli spettacoli, oltre a produrre eventi indimenticabili come il Soul Divas Tour con Whitney Houston, Dionne Warwick e Natalie Cole. Come batterista lo ha voluto Joe Zawinul, Al Jarreau, Branford Marsalis, Ray Charles, Michael Jackson, e tantissime altre star mondiali, dal Pop al Jazz, a dimostrazione della sua grande capacità di sentire la musica, di avere il dono del feeling.

In Italia Michael Baker ha suonato, scritto e arrangiato per Giorgia, ottenendo riconoscimenti come dischi di platino e di diamante e in quegli anni Michael ha coinvolto nel progetto anche il grande Herbie Hancock, oltre a musicisti di spessore come i pianisti Ricky Peterson e Peter Anderson, il bassista Sonny T Thompson (si, quello che suonava con Prince) e il chitarrista Mike Scott, leader dei Waterboys, solo per citarne alcuni. Con Mario Biondi e con Pino Daniele, Michael Baker ha suonato in tante occasioni, in studio e dal vivo. L’anno scorso Michael ha inciso un album distribuito negli USA e i concerti con Enzo Anastasio saranno anche l’occasione per ascoltare alcuni suoi brani con arrangiamenti inediti.

Enzo ANASTASIO ha realizzato il suo secondo album “Through the Sky” tra Napoli e Los Angeles. Nel disco dalle sonorità Fusion suonano musicisti di grosso calibro come il pianista David Garfield, il bassista Jimmy Earl e il batterista Gregg Bissonette, affiancando e integrando la già fortissima formazione di base.

La batteria di Michael BAKER, i sassofoni alto e soprano di Enzo ANASTASIO e la formidabile band composta da super musicisti come Mario NAPPI al pianoforte, Diego IMPARATO al basso e Federico LUONGO alla chitarra, vi porteranno in volo, Through the Sky, per farvi viaggiare tra nuvole di note che continueranno a vibrare in ognuno fino a farvi desiderare un altro viaggio con loro e la loro musica, lo Smooth Jazz, il Funky e la Fusion, in uno spettacolo ricco di energia, groove e melodia.

Gallery