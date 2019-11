Mia Event Christmas Show con Paolo Caiazzo, Peppe Iodice e tanti altri ospiti

Mia Event è lieta di presentarvi Mia Event Christmas Show il 14 Dicembre ore 21 alla Casa della Musica presso il Teatro Palapartenope di Napoli.



Una serata Esilarante ed Emozionante insieme a:

Paolo Caiazzo da Made in Sud.

Peppe Iodice da Made in Sud.

Stefano De Clemente da CabeMuro e vincitore del Premio Massimo Troisi 2019.

Marco Cristi da CabeMuro e Zelig Off.

Il tutto sarà allietato dalla band e dal grande Maestro Mario Conte dal “Il Castello delle Cerimonie” su Real Time che vi farà emozionare e scatenare.



Biglietti a partire da 15€ - Per info e prenotazioni : 327.06.20.654 dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 18.

Facebook: https://www.facebook.com/MiaEventOfficial/