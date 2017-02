Sabato 25 Febbraio Mexico86 in concerto al Dejavù di Pozzuoli.

Mexico 86 sono il gruppo rivelazione del panorama emergente Campano con il loro sound ricco di melodie mai sovraccariche e leggere, e soprattutto l'energia pronta a far scatenare il pubblico.

A tre anni dal loro esordio, dal quale si sono susseguite tantissime date e numerose partecipazioni a Festival importanti in Campania, i Mexico86 propongono i brani di “Sprovveduta”, il loro primo lavoro discografico, un lavoro in cui sono evidenti contaminazioni che vanno dal country al folk al punk, con riff di organi, chitarre distorte e testi sarcastici che non restano indifferenti a tutto ciò che di sbagliato avviene quotidianamente.

Trombe, archi, percussioni, cori, synth ...e fuzz, riescono a sovrapporsi perfettamente allo stile semplice e naif delle melodie, senza mai sovraccaricare le composizioni, senza mai alterare quella leggerezza e quel flusso di suoni dinamici e delicati.