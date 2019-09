MetroComix: mostre gratuite alle stazioni dell'arte e borse di studio per la scuola di Comix

Metrocomix, dal 18 al 30 settembre la mostra gratuita della scuola italiana di comix nelle stazioni dell’arte della linea 1 della metropolitana di napoli, promossa per festeggiare i 25 anni di attività della scuola.

La partecipazione al contest dedicato all’iniziativa offrirà l’opportunità di vincere la frequenza GRATUITA ad uno dei Corsi della Scuola. Basterà scattare e condividere, per vincere.

MetroComix nasce nell’ambito delle iniziative dei 25 anni di attività della Scuola Italiana di Comix, e rientra nella volontà di valorizzare la forte vocazione artistica delle Stazioni dell’Arte della Metropolitana di Napoli, riconosciute come un Museo di Arte Contemporanea all’aperto e completamente gratuito. L’idea di offrire ai pendolari e ai visitatori una vera e propria esposizione gratuita negli spazi della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, sottolinea la naturale funzione museale ed espositiva di luoghi così importanti per la città. Le quaranta opere selezionate e che saranno esposte, rappresentano le immagini dei calendari esclusivi che in 15 anni sono stati prodotti, e sono il frutto della creatività dei migliori artisti in contatto con la Scuola, che in quanto luogo di formazione artistica è diventata un punto di riferimento per tutto il settore dell’entertainment a Napoli.

Grazie al codice QR presente su ogni opera esposta, sarà possibile conoscere tutti i dettagli del contest legato all’iniziativa metrocomix.

Scoprire il contest #MetroComix è semplice. È sufficiente cercare il QR code ed effettuare la scansione attraverso smartphone, sulle opere esposte dal 18 al 30 settembre in tutte le Stazioni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Sarà importante seguire gli aggiornamenti sui social – Facebook, Instagram e Twitter - della Scuola Italiana di Comix.

I visitatori che scatteranno la foto più bella, postata sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #MetroComix, concorreranno alla vincita di tre borse di studio.

Ogni foto dovrà taggare il profilo Instagram nel post attraverso il segno @ subito seguito dal nome del profilo “scuolaitalianadicomix”, dopo aver cliccato sul bottone “segui”.

Gli scatti che riceveranno il maggior numero di Like concorreranno ai tre premi in palio, che consistono in tre borse di studio spendibili presso la Scuola Italiana di Comix e dal valore rispettivo di:

• €1900, 00 per il primo posto: un corso annuale a scelta tra i Corsi della Scuola Italiana di Comix;

• €800,00 per il secondo posto: metà anno a scelta tra i Corsi della Scuola Italiana di Comix;

• € 460,00 per il terzo posto: due mesi a scelta tra i Corsi della Scuola Italiana di Comix.

Link di riferimento: http://www.scuolacomix.net/portfolio/metrocomix/