Metro Art Tour speciale festività natalizie

Per le prossime festività natalizie l'Azienda Napoletana Mobilità rinnova l'appuntamento con Metro Art Tour.

Da sabato 16 dicembre e fino alla Befana, turisti e appassionati di arte contemporanea possono prenotarsi per partecipare al ricco programma di iniziative che anche quest'anno comprende visite didattiche alle "Stazioni dell'Arte" della Linea 1 metropolitanacon due turni giornalieri alle ore 10.00 e alle ore 17.00 nelle giornate di sabato 16 dicembre; sabato 23 dicembre; sabato 30 dicembre; venerdì 5 gennaio 2018.

Giovedì 28 dicembre invece, spazio ai più piccoli con il laboratorio creativo Metro Art Kids.

Le visite Metro Art Tour sono gratuite, hanno una durata di 90 minuti e prevedono il pagamento del solo titolo di viaggio.

Per partecipare è richiesta la prenotazione online tramite la piattaforma Eventbrite: sulla pagina http://metroart.eventbrite.com è possibile visualizzare l'elenco di tutti i tour e prenotarsi. È sufficiente inserire nominativo ed indirizzo e-mail per registrarsigratuitamente, ordinare il biglietto gratuito e ricevere via e-mail la conferma della prenotazione da portare con sé all'appuntamento instazione.

PROGRAMMA:

SABATO 16 DICEMBRE 2017

ORE 10.00: VISITA TOLEDO E UNIVERSITÀ

per prenotare:

https://toledo-universita-16dicembre.eventbrite.it

ORE 17.00: VISITA MUNICIPIO E DANTE

per prenotare:

https://municipio-dante-16dicembre.eventbrite.it

SABATO 23 DICEMBRE 2017

ORE 10.00: VISITA TOLEDO E MONTECALVARIO

per prenotare:

https://toledo-montecalvario-23dicembre.eventbrite.it

ORE 17.00: VISITA UNIVERSITà E GARIBALDI

per prenotare:

https://universita-garibaldi-23dicembre.eventbrite.it

SABATO 30 DICEMBRE 2017

ORE 10.00: VISITA TOLEDO E MUNICIPIO

per prenotare:

https://toledo-municipio-30dicembre.eventbrite.it

ORE 17.00: VISITA VANVITELLI E DANTE

per prenotare:

https://vanvitelli-dante-30dicembre.eventbrite.it

VENERDÌ 5 GENNAIO 2018

ORE 10.00: VISITA TOLEDO E MONTECALVARIO

per prenotare:

https://toledo-montecalvario-5gennaio.eventbrite.it

ORE 17.00: VISITA MUNICIPIO E MUSEO

per prenotare:

https://municipio-museo-5gennaio.eventbrite.it

Durata visite: 90 minuti ca

Per info: infoarte@anm.it

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017

METRO ART KIDS / "Storie di luce e d'ombra"

Visita didattica con laboratorio creativo per i bambini dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie (max 2 accompagnatori per bambino).

per prenotare: https://kids-toledo-28dicembre.eventbrite.it

METRO ART KIDS si svolge in due fasi: una prima caratterizzata dalla visita performativa con partenza dall'atrio della stazione Toledo alle ore 10.30. Qui i bambini esploreranno in maniera attiva la "stazione più bella d'Europa", avvicinandosi ai linguaggi e alle tematiche dell'arte contemporanea in una modalità ludica e partecipativa. La visita alla stazione Toledo culminerà negli spazi della seconda uscita Montecalvario, dove i bambini saranno coinvolti dagli esperti ANM nella sperimentazione diretta di un'opera collettiva provvisoria con l'utilizzo di videoproiezioni, materiali di recupero, collage e dipinti.

Filo conduttore dell'appuntamento, la multimedialità e i giochi d'ombra, sull'esempio di William Kentridge e delle sue teatrali processioni di sagome scure. Un vecchio proiettore per diapositive si trasforma in una lanterna magica per giocare con le silhouette di corpi, sagome ritagliate, tessuti e oggetti.

METRO ART KIDS / 28 DICEMBRE 2017 / INFO

Fascia oraria: dalle ore 10.30 alle ore 13.00

Partecipanti: bambini dai 6 ai 10 anni con accompagnatori (max 2 per bambino)

Per chi desidera invece una visita guidata alle Stazioni dell'Arte costruita su misura, ANM propone il servizio METRO ART YOUR TOUR . Una visita personalizzata su appuntamento che prevede un'offerta base con due Stazioni dell'Arte a scelta (durata 90 minuti ca.) fino a 20 partecipanti al costo di 100 euro per il tour in lingua italiana e 120 euro in lingua inglese. Sono previste ampie possibilità di personalizzazione, con percorsi più lunghi e articolati o in orari diversi rispetto alla fascia standard (ore 9.00 - 17.00). Per richiedere una prenotazione scrivi a infoarte@anm.it . Per dettaglio costi e modalità consultare la sezione METRO ART TOUR sul website ANM