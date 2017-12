Metro Art Kids: visita didattica alle Stazioni dell'Arte e laboratorio creativo per i più piccini

Giovedì 28 dicembre, spazio ai più piccoli nell'ambito del "Metro Art Tur speciale festività natalizie" con il laboratorio creativo Metro Art Kids. / "Storie di luce e d'ombra".

La partecipazione è gratuita, è richiesto soltanto il titolo di viaggio.

METRO ART KIDS si svolge in due fasi: una prima caratterizzata dalla visita performativa con partenza dall'atrio della stazione Toledo alle ore 10.30. Qui i bambini esploreranno in maniera attiva la "stazione più bella d'Europa", avvicinandosi ai linguaggi e alle tematiche dell'arte contemporanea in una modalità ludica e partecipativa. La visita alla stazione Toledo culminerà negli spazi della seconda uscita Montecalvario, dove i bambini saranno coinvolti dagli esperti ANM nella sperimentazione diretta di un'opera collettiva provvisoria con l'utilizzo di videoproiezioni, materiali di recupero, collage e dipinti.

Filo conduttore dell'appuntamento, la multimedialità e i giochi d'ombra, sull'esempio di William Kentridge e delle sue teatrali processioni di sagome scure. Un vecchio proiettore per diapositive si trasforma in una lanterna magica per giocare con le silhouette di corpi, sagome ritagliate, tessuti e oggetti.

METRO ART KIDS / 28 DICEMBRE 2017 / INFO

Fascia oraria: dalle ore 10.30 alle ore 13.00

Partecipanti: bambini dai 6 ai 10 anni con accompagnatori (max 2 per bambino)

Prenotazione obbligatoria / posti limitati: https://kids-toledo-28dicembre.eventbrite.it