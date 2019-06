Insegnamento della Musica, presentazione del “metodo Catemario”

Il 17 giugno, a piazza Museo Filangieri, nella sede dell’Accademia Mandolinistica Napoletana, di cui il Maestro Mauro Squillante concertista e musicologo di fama internazionalmente riconosciuta, specialista degli strumenti antichi a plettro (mandolini, mandole,mandolone, colascioni e cetra), è il presidente, si è svolta la presentazione del “Metodo Catemario” a cura del Maestro Edoardo Catemario.



Una vera e propria rivoluzione nel metodo dell’insegnamento della musica che, rifacendosi all’antica tradizione settecentesca dei partimenti, privilegia la pratica alla teoria, così come dichiarato dallo stesso Maestro Edoardo Catemario:

“Il Metodo Catemario, viene insegnato da maestri certificati e usa il sistema dei partimenti di scuola napoletana per applicarlo alle strutture più semplici che si possano trovare in musica. Nel metodo Catemario l’insegnamento è sottoposto ad un codice etico. Infatti, viene applicata la cosiddetta procedura “soddisfatti o rimborsati. Se alla fine del corso, il maestro o l’allievo non sono certi di aver raggiunto il risultato sperato, lo stesso viene ripetuto gratuitamente o addirittura non si paga”.



Tra i presenti in sala, tra i tanti corsisti accorsi per l’occasione, anche il Consigliere della Regione Campania “Alfonso Longobardi”, sempre presente e vicino a manifestazioni culturali, di condivisione ed integrazione. Il Consigliere ha apertamente dichiarato: “…d’impegnarsi nella ricerca di una sede istituzionale, un luogo sicuro dove ogni giorno è possibile offrire corsi di formazione con Maestri certificati e artisti professionisti, laboratori di arte, spettacoli musicali e tant’altro, in modo da soddisfare le richieste delle varie Associazioni presenti sul territorio, le aspettative dei residenti e dei turisti, attraverso intrattenimento di qualità e valorizzazione culturale”.