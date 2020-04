Solidarietà digitale, corsi gratuiti on line con Meti Academy

Meti Academy partecipa alla SOLIDARIETÀ DIGITALE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19

Dall'inizio dell'emergenza, Meti Academy e tutti i suoi professionisti volontari hanno attivato la solidarietà digitale, mettendo a disposizione lezioni gratuite in diverse categorie.



-Corso di informatica base

-Corso di utilizzo dei social

-Corso di inglese

-Corso di francese

-Corso di tedesco

-Corso di Hr

-Corso di nail art

-Corso di chitarra

-Corso di canto



Questi corsi sono stati pensati per non farvi sentire soli, per impegnare in parte le vostre giornate, per darvi delle piccole dosi di FORMAZIONE, per farvi imparare qualcosa di nuovo o semplicemente per occupare il tempo guardando qualcosa che vi piacerebbe imparare!!

Iscriviti e partecipa GRATUITAMENTE al corso che più ti piacerebbe seguire.



Se ancora non hai visto il nostro catalogo, ti consiglio di visitare tutte le nostre pagine social per scoprire i corsi gratuiti.





