Metalli in concerto al Nevermind

E' oramai vicinissima la pubblicazione di "Malavia" il debut album, targato Enjoy All Music, di Enzo Metalli. Il cantautore presenterà in un club al chiuso il suo prossimo album e ad accompagnarlo dal vivo ci saranno Paolo Del Vecchio (chitarre e produzione artistica), Ivan Del Vecchio (chitarre), Ivan Lacagnina (batteria e percussioni), Alessandro Di Porzio (basso) e Luca Urciulo (tastiere e fisarmonica).

Sarà il Nevermind di Bagnoli ad ospitare il set live di Metalli, dopo il successo del concerto al Green Paradise il cantautore flegreo ripropone al suo pubblico i bran che andranno a comporre il disco più una serie di cover scelte in rappresentanza della sensibilità autoriale del nostro che richiamano immediatamente alle sonorità blues metropolitane, dalle contaminazioni etno-rock, della Napoli anni 80. La sua voce è profonda, roca e malandata, racconta la sofferenza con la speranza per il futuro e da critici e pubblico viene indicata come la voce più interessante del nuovo panorama partenopeo.