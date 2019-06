Visita guidata alla scoperta dei mestieri di Pompei

I mestieri di Pompei - visita guidata organizzata dal Gruppo Archeologico Napoletano

Sabato 8 giugno 2019 dalle ore 10:00 alle 12:00



Gli abitanti di Pompei svolgevano dei mestieri molto simili a quelli dei giorni nostri. Usavano materiali diversi e tecniche diverse ma alla fine allora come oggi c'erano "baristi", cuochi, panettieri, lavandai, profumieri e prostitute.

Scoprite insieme a noi le varie botteghe della città e la storia di chi gestiva questi luoghi!



𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼

visita guidata 8€ a persona per gli adulti; l'ingresso è gratuito.

Durata ca. 2h



Appuntamento a Porta Anfiteatro.

Per info e prenotazioni 3498831295 / prenotazioni@ganapoletano.it



𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼

- Circumvesuviana: linea Napoli-Sorrento o Napoli-Poggiomarino, fermata "Pompei Scavi"

- Trenitalia: linea Napoli-Pompei, fermata Pompei

- In auto: A3 Napoli-Salerno uscita Pompei Ovest