Una Merenda con Delitto: Carnevale 2018 nel segno dell'investigazione

UNA MERENDA CON DELITTO, il 10 febbraio alle ore 17:00 al Teatro "noir" di piazza San Domenico "Il Pozzo e il Pendolo"

Un Carnevale nel segno dell’investigazione. Uno spettacolo gioco nel quale i bambini si divideranno in indiziati e investigatori per una sfida divertente e coinvolgente. Tutti in maschera: siamo in Scozia, alla fine dell’800 e un assassino sta seminando il terrore nella contea di Wollas. Chi sarà il colpevole? Chi sarà l’investigatore capace di smascherarlo?

Detective in erba si troveranno ad indagare, osservare, intuire, dedurre per smascherare il colpevole.

Ad accompagnarli e guidarli nell’avventura ci saranno una serie di personaggi che con allegria e leggerezza sveleranno loro il metodo più efficace per trasformasi in novelli Sherlock Holmes.



Età consigliata dai 9 in su, costo 16 euro.

telefono: 081 5422088

email: info@ilpozzoeilpendolo.it