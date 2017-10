Artigianato e specialità alimentari: torna a Napoli il Mercato Europeo

Ritorna a Napoli il più bel mercato itinerante dell'Unione Europea che si svolgerà a Napoli dal 19 al 22 ottobre 2017.

Espositori da tutta Europa per quattro giorni di fila, proporranno, in Piazza Dante, i prodotti dell'artigianato e le specialità alimentari della propria Nazione, con la possibilità di degustare o acquistare le tipicità di ben 16 paesi europei, Italia compresa. Le bandiere di Grecia, Austria, Germania, Francia, Spagna, Scozia, Belgio, Lituania, Slovenia, Polonia, Ungheria e di altri paesi sventoleranno nel Mercato Europeo tra Street food ed artigianato. Si potranno degustare le birre ad esempio di Scozia, Belgio , Repubblica Ceca e Germania. Spazio ai dolci come il kurtos-kalacs ungheresi o le minicrepes olandesi.

Previsti anche ospiti internazionali ad arricchire la già sostanziosa e colorata offerta.

Un ritorno nel centro storico napoletano dopo lo strepitoso successo della scorsa edizione, quando molti espositori hanno esposto il cartello "sold out" già da sabato .

L'evento è organizzato da Confesercenti ed Anva in collaborazione con le sedi locali .