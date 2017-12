Artigianato, vintage e design sotto l’albero: torna il mercato creativo Monsieur le Marché

Si rinnova l’appuntamento con “Monsieur le Marché”, fiera creativa e di design, in programma venerdì 22 dicembre, dalle 18 alle 22, e sabato 23 dicembre, dalle 11 alle 22, allo Slash in via Bellini 45, a Napoli.

Per il quarto anno consecutivo, torna l'appuntamento natalizio nel cuore del centro storico, per chi vuole regalare un oggetto unico, realizzato dalle sapienti mani di artigiani, designer e creativi. Le possibilità di trovare il "dono" giusto da regalare sono tante: dagli abiti vintage alle illustrazioni dove Napoli è la protagonista, da preziosi gioielli a pupazzi di stoffa, realizzati con materiali di riciclo, che piacciono ai più piccoli. Tante sono le idee da "scartare" sotto l’albero: il mercato creativo “Monsieur le Marché" rinnova la sua formula collaudata che unisce lo shopping natalizio, accompagnato da aperitivo e tanto divertimento. Gli amanti del last-minute, quelli che non vogliono affidarsi all’online e preferiscono le abilità artigiane, trovano allo Slash, nel cuore del centro storico Napoli, il luogo ideale per un regalo fatto a mano.

Tra gli espositori:

AD Gioielli, Bobò, Creativi Tee Shirt, Guido MOJO, Francesca Rao, Klakson Design, Le Rivoltanti, Madel, Marianna Canciani Illustratrice, Pin (Prodotto Interamente Napoletano), Ramado Art, Reddcreations, Silvia D’Ambrosio Jewellery, The Closet, Velvet Vintage e tanti altri.

INGRESSO LIBERO