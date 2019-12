Ritorna il Mercatino di Natale al Motor Village

Il "Mercatino di Natale" del Motor Village Napoli è uno degli eventi più attesi del dicembre partenopeo, ormai diventato tradizione. Anche quest'anno si svolgerà unicamente presso la sede di Agnano, in via Astroni 181 (clicca qui per le indicazioni stradali) e consentirà di acquistare a prezzi più che convenienti vetture aziendali e "Km0".

Il Mercatino di Natale del Motor Village ad Agnano si terrà dal 6 all'8 dicembre.

Gli showroom saranno a disposizione del pubblico

venerdì 6 e sabato 7 dicembre, dalle ore 9.00 alle 19.00, con orario continuato

dalle ore 9.00 alle 19.00, con orario continuato domenica 8 dicembre, con apertura eccezionale, dalle ore 9.00 alle 14.00 .

Dealer di proprietà FCA della Campania, il Motor Village Napoli offre ai propri clienti un servizio professionale, di massima affidabilità, e una volta l'anno, appunto in occasione del Natale, mette in vendita le vetture in stock con prezzi irresistibili. Quest'anno, in particolare, il Mercatino offre:

- 150 auto a Km0 con sconti fino al 40%

- 350 auto aziendali a prezzi irripetibili

- possibilità di finanziamento agevolato FCA Bank

- valutazione dell'usato

- antifurto volumetrico ed emergency Pack inclusi nel prezzo.

Così, solo per fare qualche esempio, sarà possibile acquistare:

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120 CV allestimento Super, immatricolata nel 2018 da 12.900€

Fiat Tipo Station Wagon 1.3 Mjet , immatricolata nel 2018 da 10.490€

La colonna sonora dell'evento sarà a cura di Radio Kiss Kiss Italia, con una speciale diretta - venerdì 6 e sabato 7 - e un'apposita postazione che sarà anche luogo di incontro e aggregazione in un clima di festa e amicizia, nello spirito del Natale, che piacerà davvero a tutti!





