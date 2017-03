Mercatino di primavera: mostra mercato di prodotti artigianali artistici e creativi

Il giorno 8 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 20.30, presso la sede dell'associazione Erga Omnes, sita in viale Traiano, 92 (Soccavo), si terrà il "Mercatino di Primavera". Una mostra mercato di prodotti artigianali artistici e creativi, realizzati da mani esperte, soprattutto di donne.

Un progetto nuovo, colorato e innovativo che interesserà principalmente le esposizioni di pezzi unici creati con l'utilizzo di vari materiali, frutto della fantasia e di una passione incondizionata per la manualità, giunto ormai alla sua terza edizione. Più di trenta gli espositori: dagli artigiani o creativi più ricercati, scelti attraverso una accurata selezione, alle piccole realtà che hanno desiderio di mettersi in gioco, al loro primo esordio e con tanta voglia di mettersi in gioco.

Si potranno trovare oggetti di design, bijoux, scrapbooking, fantastici origami fino a oggetti che utilizzano materiali riciclati o riutilizzati raggiungendo esiti straordinari e del tutto inaspettati. Non mancheranno prodotti bio ed uno spazio dedicato al relax, con musica e degustazione di liquori e dolci. Una giornata che sarà dedicata anche ai bambini (e adulti) di tutte le età che, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00, negli spazi antistanti all'associazione, potranno partecipare a giochi medievali e assistere a dimostrazioni di scherma storica in un accampamento appositamente ricostruito, a cura dell'associazione "I Tre Leoni". Ingresso gratuito.

Per info ass.ergaomnes@gmail.com Pagina Facebook: Associazione Erga Omnes