Mercatino della bicicletta: Baratto, vendita, acquisto, donazioni e messa all’asta di biciclette ed accessori per bici riservato a soci FIAB Napoli.

Cicloverdi 2020 e 2019 (la cui tessera FIAB è valida fino al 31 marzo 2020), Potranno accedere anche parenti ed amici dei soci purché accompagnati dai soci medesimi e ci si potrà iscrivere a FIAB Napoli Cicloverdi anche sul posto.

Pertanto l’accesso al Mercatino sarà unicamente riservato ad espositori e visitatori iscritti a FIAB Napoli Cicloverdi e loro parenti ed amici.

Questo primo Mercatino sarà un esperimento che potremo protrarre anche nel futuro aprendolo ad espositori e visitatori diversi.

Il luogo del Mercatino è in un antico capannone paleo-industriale riadattato a scuola di teatro e danza che si trova nel Centro Storico di Napoli nei pressi di Castel Capuano e via Tribunali: Vicoletto II Santa Maria ad Agnone



per raggiungerlo la prima volta fissiamo i seguenti appuntamenti, tenendo presente che è sconsigliato venire in auto (se si viene in bici invece si può accedere facilmente)- Appuntamento 1 (in bici) ore 9,30 piazza Plebiscito partenza ore 9,45 precise;

– Appuntamento 2 (in bici e a piedi) ore 10 davanti Castel Capuano; partenza ore 10,15 precise

– Appuntamento 3 ore 10,30 nel luogo del Mercatino



Il Mercatino si svolgerà dalle ore 11.00 a 17,00 e prevede una quota di ingresso per compensazione spese di organizzazione e per piccolo buffet come di seguito

– € 6,00 a persona per espositori

– € 3,00 a persona per visitatori (singoli soci, parenti ed amici degli espositori)

– gratis minori di 14 anni accompagnati da soci parenti o amici