Bosconatale 2017: i mercatini natalizi di Boscoreale tra concerti, buskers e spettacoli

Dopo i primi due appuntamenti di successo del BoscoNatale 2017 si respira una bella e intensa atmosfera natalizia per le strade e le piazze di Boscoreale, in provincia di Napoli, per i tradizionali mercatini natalizi, organizzati dalle Associazioni ASCAB e Mamme Vulcaniche onlus e con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Boscoreale. BoscoNatale 2017 è itinerante, per i prossimi sabati fino alla Befana, diverse location ospiteranno i vari espositori che proporranno ai visitatori i prodotti tipici tradizionali artigianali, da manufatti ricercati a semplici ma originali idee, addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo e anche specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Per tutto il periodo delle festività, per allietare il passeggio nel centro storico, è stata attivata una filodiffusione con le canzoni classiche natalizie, offerta dai negozianti del paese. BoscoNatale è anche spettacolo con l’esibizione del coro della Chiesa Immacolata Concezione e i balli degli allievi della Passional Dance e la cittadina sarà invasa anche dai buskers, diversi artisti di strada tra cui giocolieri, trampolieri, sputa fuoco, faranno rivivere il magico mondo circense anni ’20. Il 30 dicembre ci sarà un’estemporanea d'arte, diversi artisti creeranno delle opere uniche e originali che verranno devolute al "Santobono Pausillipon”. Gli organizzatori sono ancora disponibili per accogliere prenotazioni degli artisti che vorranno partecipare: “Più si è, meglio si devolve!” BoscoNatale 2017 vi aspetta a Boscoreale con tante fantasiose idee regalo per uno shopping originale. Sabato16 Dicembre 2017 Dalle ore 9:00 alle 13:00 Largo Piscinale: Incontro con Babbo Natale ed i suoi elfi + lotteria offerta dai commercianti associati ad ASCAB + Mercatini Natalizi. Sabato 23 Dicembre 2017 Dalle ore 9:00 alle 13:00 Piazza Vargas: Esibizione del coro della Chiesa Immacolata Concezione + Esibizione di ballo della "Passional Dance" + Mercatini Natalizi. Sabato 30 Dicembre 2017 Dalle ore 9:00 alle 13:00 T.A.Cirillo (Via Del Popolo). Artisti di strada ( giocolieri, trampolieri, sputa fuoco ecc.) + estemporanea d'arte con opere devolute al "Santobono Pausillipon" + Mercatini Natalizi. Sabato 6 Gennaio 2017 Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 Befana in carrozza regala caramelle da Piazza Vargas fino a Piazza Pace passando per Via del Popolo Per info: https://www.facebook.com/events/374510616321248/ https://www.facebook.com/ASCABBoscoreale