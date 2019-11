Tornano i "Mercatini di Natale Napoli": magia, divertimento e tanti ospiti a Pietrarsa

Dopo il successo della passata edizione che ha registrato migliaia di presenze, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna ad accogliere i “Mercatini di Natale Napoli”. La seconda edizione si svolgerà dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.

Nella splendida cornice del Museo, gli ampi spazi del sito museale faranno da scenario alle tipiche casette di legno, decorate e illuminate a festa, ricolme di addobbi ed oggetti di ogni genere: decorazioni fatte a mano per impreziosire l’albero di Natale ed abbellire la casa, idee regalo creative, artigianato artistico di qualità e prodotti tipici, proposti da oltre 60 artigiani.

L’atmosfera magica e vivace dell’ iniziativa farà vivere a grandi e piccini un’esperienza unica, in uno luogo incantevole, offrendo l’opportunità di trascorrere una giornata diversa in un mix di festa, cultura e tradizione.VISITA MUSEO DI PIETRARSA

Chi entrerà ai Mercatini potrà liberamente accedere e visitare il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa costituito da 7 padiglioni per un’estensione complessiva di circa 36.000 metri quadrati. Al loro interno è possibile visitare locomotive a vapore, locomotive elettriche trifase, locomotive a corrente continua, locomotori diesel, elettromotrici, automotrici e carrozze passeggeri.



AREA FOOD

Gli ospiti oltre a passeggiare tra le casette di legno, potranno assaporare prodotti locali sfruttando un’area Food appositamente allestita con più di 10 realtà, gustando a pieno la magia del Natale.

PROGRAMMAZIONE DEL GIOVEDI'

5 Dicembre ore 21.00 Simone Schettino

12 Dicembre ore 21.00 Paolo Caiazzo

19 Dicembre ore 21.00 Peppe Laurato & Rosaria Miele

26 Dicembre ore 21.00 Peppe Iodice

2 Gennaio ore 21.00 Ciro Giustiniani

PROGRAMMAZIONE DEL VENERDI'

6 Dicembre ore 21.00 Area Medina cover band Pino Daniele

13 Dicembre ore 21.00 The Blue Gospel Singers

20 Dicembre ore 21.00 Ren & The Holograms

27 Dicembre ore 21.00 The Blue Gospel Singers

PROGRAMMA ANIMAZIONE BAMBINI

Visita l'Ufficio postale e scrivi la tua letterina a Santa Claus

Presentazione delle locomotive che hanno trainato il Polar Express di Babbo Natale

Il Treno dei Racconti

Scuola guida del Treno Artico e consegna del diploma di "Capotreno"

Incontro speciale con Babbo Natale

Caccia al Tesoro "Sulle Tracce del Grinch"

Spettacolo "L'Elfo che sfidò il Natale"



INTRATTENIMENTO PER TUTTE LE ETÀ

Bolle di Sapone

Mago

Farfalle Danzanti

Danze Popolari

Baracca dei Buffoni

GIORNI DI APERTURA

Lunedì - chiuso

Martedì - 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00)

Mercoledì - 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00)

Giovedì - 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00)

Venerdì - 10:00 – 01:00 (ultimo ingresso ore 24:00)

Sabato - 10:00 – 01:00 (ultimo ingresso ore 24:00)**

Domenica - 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00)

* apertura straordinaria il 23, 30 dicembre e 6 gennaio

* chiusura dei mercatini anche nei giorni 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio

** sabato 14 dicembre chiusura anticipata alle ore 16:00

Nei giorni 12-18-19-20-21 dicembre il Padiglione delle Locomotive a Vapore non sarà visitabile dalle ore 17:00

BIGLIETTI E TARIFFE

Dal martedì al venerdì

Adulto: 5,00€

Bambini dai 4 ai 12 anni: 4,00€

Bambini sotto i 4 anni: GRATUITO

Sabato e Domenica

Adulto: 8,00€

Bambini dai 4 ai 12 anni: 5,00€

Bambini sotto i 4 anni: GRATUITO

Il giovedì, in concomitanza con gli spettacoli, dalle ore 19:00 il biglietto sarà:

Adulto: 8€

Bambini dai 4 ai 12 anni: 5€