“Memorie…momenti di Clara Schumann” a Palazzo Venezia

"Memorie…momenti di Clara Schumann" è il titolo dello spettacolo che vedrà l'incontro tra la musica immortale di Robert Schumann e le parole di Clara Wieck, sua moglie ed immensa pianista.

Palazzo Venezia Napoli con la sua splendida Casina Pompeiana farà da cornice a questo particolare evento musicale che si terrà sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00, organizzato dall'Accademia Musicale Europea in collaborazione con l'Ass. PA.VE Si tratta di un "incontro" tra…due Clara. Una giovane, pronta per le future sfide, l'altra matura, che quelle sfide le ha ormai…combattute. Le composizioni saranno eseguite da Sara Amoresano. L'interpretazione di Clara è affidata a Paola Maddalena. Per la regia di Sergio Savastano . Il pomeriggio Musicale si aprirà con un aperitivo di benvenuto e dopo il concerto ci sarà una visita guidata all'interno del suggestivo Palazzo.

Contributo organizzativo € 16 con prenotazione obbligatoria allo 0815528739