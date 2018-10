Pedalando sensibilmente nei campi flegrei: Memorial Orazio di Francia

FIAB Napoli Cicloverdi promuovono il Memorial Orazio di Francia , una pedalata attraverso i Campi Flegrei in ricordo dell'amico e collega.

DETTAGLI

Appuntamento alle 9:00 davanti l’ingresso di piazzale Tecchio della Mostra d’Oltremare. Partenza alle 9:20 alla volta delle Terme Romane di via Terracina dove alle 9:30, in occasione dell’apertura straordinaria, effettueremo una visita gratuita e tematica con il Gruppo Archeologico Napoletano (GAN).Al termine, proseguiremo in direzione Piazza Bagnoli e Via Napoli.



Giunti a Pozzuoli, breve sosta sul lungomare Yalta per poi dirigerci verso l’Anfiteatro Flavio. Lungo Corso Nicola Terracciano incontreremo il Tempio di Nettuno. Da via Pergolesi poi in direzione via Miliscola, giungeremo in via Castello, dove infine ci sarà la possibilità di visitare con guida, alle ore 12, il Castello Aragonese di Baia, le sue prigioni e l’annessa chiesa cinquecentesca Madonna del Pilar da poco riaperta al pubblico (ingresso 4 euro + visita guidata 4 euro), a cura di Timeline Ass. Coop. Napoli.



Lungo il percorso sarà possibile ammirare anche il tempio di Serapide e quello di Venere.



Qui di seguito il percorso nel dettaglio: via Terracina, via Nuova Agnano, via Bagnoli, via di Pozzuoli, via Napoli, Lungomare Yalta di Pozzuoli, via Giacomo Matteotti, via Guglielmo Marconi, via Carlo Rosini, via Anfiteatro, Corso Nicola Terracciano, Via Pergolesi, via Maria Sacchini, via Fasano, via Raimondo Annecchino, via Miliscola, via Montegrillo, via Lucullo, via Castello.

Guida: Marcello Santojanni 3313124239

Percorso impegnativo ma non troppo *** (livello 3 stelle su 5) di c.a 45 km