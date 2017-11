Memorial Day Marco Senese: premi agli ingegneri di talento

Rendere omaggio con iniziative concrete alla memoria di Marco Senese, ingegnere napoletano prematuramente scomparso un anno fa, consigliere dell’Ordine degli ingegneri dal 1998 al 2016, più volte titolare di cariche di vertice e delegato Inarcassa. E’ l’obiettivo del “Memorial Day in ricordo dell’Ingegner Marco Senese”, che si terrà mercoledì 29 novembre dalle ore 15, nell’Aula Magna del Collegio di Ingegneria dell’Ateneo Federico II di Napoli – Piazzale Tecchio 89.

Nel corso della cerimonia verranno premiati gli ingegneri under 30 vincitori del concorso a borse di studio per tesi di laurea bandito dall’Ordine degli ingegneri di Napoli, su idee e progetti innovativi per lo sviluppo tecnologico e per il miglioramento della qualità della vita. Saranno inoltre premiati i vincitori del premio nazionale “Marco Senese”, bandito dalla Fondazione Inarcassa (di cui l’ingegnere scomparso fu Consigliere), con il contributo dell’Associazione Ingegneri@Napoli, supportata dall’Associazione Ingegneri Napoli Nord e dalla Fondazione Idis Città della Scienza.

Il premio nazionale intende valorizzare esperienze professionali significative nei settori in cui Senese è stato maggiormente impegnato: sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi, formazione dell’ingegnere, progetto d’ingegneria, innovazione per lo sviluppo dell’ingegneria.

Alla manifestazione interverranno: il Rettore dell’Ateneo Federiciano Gaetano Manfredi; Piero Salatino, Presidente della Scuola Politecnica Federiciana; Edoardo Cosenza, Presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli; Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa; Giovanni Nanni, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco; Renato Pingue, Capo dell’Ispettorato interregionale del lavoro; Daniele Leone, Direttore regionale Inail; Innocenzo De Falco, Associazione ingegneri Napoli Nord. Guido Parisi, Direttore Centrale dei Vigili del Fuoco, terrò una relazione sul tema: "Il ruolo dell'ingegnere per la sicurezza dell'abitare e delle attività produttive".

Francesco Polverino, Presidente dell'Associazione Ingegneri@Napoli, introdurrà la cerimonia.