Memorial Correale, a Castellammare torna l'appuntamento dedicato al collezionismo

Weekend di sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 da non perdere a Castellammare di Stabia.



Si terrà il Memorial Correale, per la seconda volta consecutiva all’interno dell’Accademia il Gusto di Imparare, ampia struttura situata in Corso Alcide De Gasperi n° 323, a pochi passi dal porto turistico Marina di Stabia, e con spostamenti veramente brevi e veloci, la possibilità di visitare le famose aree archeologiche di Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano, o godere del favoloso spettacolo del golfo di Napoli dalla sommità del Vesuvio o del Monte Faito, raggiungibile in pochissimi minuti con la suggestiva funicolare.



25° Anniversario del Circolo Filatelico Numismatico ” Tempo Libero ” 1994-2019



Fondata il 2 febbraio 1994 dal compianto Presidente Salvatore Correale, iniziò questa lunga e difficile avventura con un gruppo di amici provenienti da ogni zona d’Italia, con serietà, professionalità e passione, in una realtà ostile, poco propensa ad ospitare iniziative di questa valenza storica e culturale.



Giunta alla 51° edizione, Castellammare di Stabia, grazie all’Associazione Circolo “ Tempo Libero ” , è diventata nel tempo, nel panorama nazionale del collezionismo, punto di riferimento per esperti operatori del settore e studiosi.



Quest’anno in occasione del venticinquesimo anniversario, saranno evidenziate le varie iniziative del Circolo Filatelico Numismatico, e per onorare e ringraziare in modo adeguato tutti i presenti del continuo supporto, diversi momenti conviviali per festeggiare questo importante traguardo.



Sarà esposta la medaglia commemorativa in argento di San Michele Arcangelo, principale difensore della fede, raffigurante la statua conservata nella chiesa del S.S. Salvatore a Scanzano, frazione della città stabiese, durante la processione che si tiene ogni anno il 29 settembre, modellata nel 2009 dal maestro Cesare Alidori di Firenze.



Inoltre da visionare tutte le cartoline con annullo filatelico e i Folder realizzate dal Circolo nell’arco di questi lunghi venticinque anni, dalle 5 in omaggio ai luoghi rappresentativi di Castellammare di Stabia, alle due di Antonio De Curtis in arte Totò, a quella del compianto Presidente Salvatore Correale, a quella del musicista e compositore Luigi Denza, illustre stabiese.



Disponibile Kalkas, la nuova rivista sulla Preistoria, Storia, Archeologia,Numismatica, Storia dell’Arte, Scienze del Paesaggio,Storia Agraria e Forestale del Gargano e del Mezzogiorno d’Italia.



A cura del Centro Studi Archeologici del Gargano

Edizioni D’Andrea s.n.c. di Alberto d’Andrea e Christian Andreani

Disponibile presso lo stand di Hatria Numismatica

Per informazioni e abbonamenti:

Edizioni D’Andrea s.n.c.

Sito: www.edizionidandrea.com

Mail: info@edizionidandrea.it



Orari



Gli orari di apertura e chiusura sono sabato 9 novembre, dalle ore 9 alle 19, orario continuato, mentre domenica 10 novembre, dalle ore 9 alle 14, l’ingresso è libero, a disposizione servizio bar e ristorazione, ampio parcheggio custodito.



Per garantire massima ospitalità e accoglienza agli ospiti del Memorial Correale, sarà creato uno spazio di bar-ristoro con pranzo completo a prezzo fisso irrisorio e per deliziare il palato, ottime specialità locali.



51° manifestazione nazionale di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartofilia, bibliofilia, gettoni, telecarte e oggettistica varia



Due giorni dedicati ad oggetti senza tempo che hanno segnato la nostra storia, un lungo viaggio tra monete rare, ammirando vere e proprie opere d’arte, ricordando una nobile tradizione italiana, la cartamoneta, per apprezzare la maestria e la creatività degli incisori di medaglie commemorative, militari e religiose, esplorando l’universo filatelico, tra francobolli che raccontano frammenti storici, unici ed irripetibili e cartoline che raffiguravano bellezze architettoniche e artistiche da tutto il mondo.



Un vortice di emozioni, condivisione e partecipazione tra oggetti da collezione, quasi sconosciuti, ormai in disuso, e assolute rarità: Monete antiche e moderne, francobolli, banconote italiane ed estere, decorazioni militari, cartoline, storia postale, gettoni, tokens, stampe, orologi, folder, bollettini illustrativi, interi postali, album, immagini sacre, carte telefoniche, quotidiani, locandine, libri, fumetti, figurine, calendari militari, penne da scrittura, pins, spille, oggettistica varia, accessori e raccoglitori per collezioni.



Per ricordare Salvatore Correale

In memoria del fondatore e Presidente dell’Associazione Circolo “Tempo Libero” di Castellammare di Stabia Salvatore Correale, scomparso prematuramente il 28 marzo 2013, lasciando un vuoto incolmabile.



Dove:

Accademia il Gusto di Imparare

Fondazione Maria Fanelli Onlus

Corso Alcide De Gasperi n°323

Castellammare di Stabia (Napoli)

Sito: www.fondazionemariafanelli.it



Come raggiungere il Memorial Correale



IN AUTO



E45 Napoli - Salerno - Uscita casello autostradale Castellammare di Stabia - Pompei, svoltare a destra per 300 mt;

All'incrocio proseguire a destra in direzione via Ripuaria a Castellammare di Stabia per 2,2 km (5 min);

All'incrocio proseguire a sinistra verso via Napoli per 50 mt;

Seguire a destra verso traversa Varo per 200 mt;

Svoltare a destra dopo il passaggio a livello FS, entrare nel cancello condominiale del Centro diagnostico MEDI, Marina di Stabia, a destra dopo 150 mt troverete l'Accademia il Gusto di Imaparare.



Mezzi pubblici



Tramite Circumvesuviana

Prendere linea NAPOLI - POMPEI – SORRENTO;

Uscire alla fermata Castellammare di Stabia;

Proseguire a piedi per 50 mt verso la fermata via Regina Margherita

(Stazione Circumvesuviana – Funivia Faito)

Attendere il Servizio Urbano Castellammare di Stabia – Linea 2 Nero

Scendere alla fermata Traversa Cantieri Metallurgici;

Proseguire a piedi per circa 1 minuto, dopo il passaggio a livello entrate nel cancello condominiale Centro Diagnostico Medi, Marina di Stabia, sulla destra troverete l’Accademia il Gusto di Imparare



Per ulteriori informazioni:



Associazione Circolo ” Tempo Libero “

Iscritta alla FSFI

Federazione fra le Società Filateliche Italiane

Email: clubdeltempolibero@gmail.com

Telefono: (+39) 3498125912 (Attilio Maglio)

Pagina Facebook: Associazione Circolo Tempo Libero

